Второй день подряд в официальную статистику хода пандемии в Киеве вносят одинаковое количество умерших от осложнений болезни. Количество новых случаев инфицирования значительно снизилось.

Тенденция к постепенной нормализации ситуации с распространением COVID-19 в Киеве начинает сохраняться. Но по официальной статистике это пока сложно увидеть.

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Согласно информации от СНБО, за предыдущие сутки в столице зафиксировали 537 новых случаев заболеваний. Однако в Центре общественного здоровья зафиксировали 807 положительных результатов ПЦР-тестов. Еще две недели назад даже на выходных в лабораториях обнаруживали несколько тысяч новых больных.

Количество выздоровевших маловато

Как отметили в официальной статистике, за сутки болезнь побороли лишь 148 жителей Киева. То есть общее количество людей, которые болеют сейчас, увеличилась на 347. В целом в Киеве сейчас зафиксировали 61 958 людей с активным течением COVID-19.

От осложнений умерли 42 пациента больниц. В общее количество жертв пандемии в Киеве чиновники внесли 3 932 человека.

На фоне практически полного локдауна в столице за воскресенье сделали лишь 60 прививок.

Какие ограничения действуют в Киеве

Уже неделю как в столице действуют дополнительные к ограничениям красной зоны запреты: