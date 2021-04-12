В Киеве за сутки снова зафиксировали 42 умерших от COVID-19
Второй день подряд в официальную статистику хода пандемии в Киеве вносят одинаковое количество умерших от осложнений болезни. Количество новых случаев инфицирования значительно снизилось.
Источник:24 канал
Тенденция к постепенной нормализации ситуации с распространением COVID-19 в Киеве начинает сохраняться. Но по официальной статистике это пока сложно увидеть.
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Согласно информации от СНБО, за предыдущие сутки в столице зафиксировали 537 новых случаев заболеваний. Однако в Центре общественного здоровья зафиксировали 807 положительных результатов ПЦР-тестов. Еще две недели назад даже на выходных в лабораториях обнаруживали несколько тысяч новых больных.
Количество выздоровевших маловато
Как отметили в официальной статистике, за сутки болезнь побороли лишь 148 жителей Киева. То есть общее количество людей, которые болеют сейчас, увеличилась на 347. В целом в Киеве сейчас зафиксировали 61 958 людей с активным течением COVID-19.
От осложнений умерли 42 пациента больниц. В общее количество жертв пандемии в Киеве чиновники внесли 3 932 человека.
На фоне практически полного локдауна в столице за воскресенье сделали лишь 60 прививок.
Какие ограничения действуют в Киеве
Уже неделю как в столице действуют дополнительные к ограничениям красной зоны запреты:
- общественный транспорт обслуживает людей с наличием спецпропусков;
- детские сады закрыты, однако некоторые частные демонстративно нарушают это требование;
- школы, вузы и другие учебные заведения работают в дистанционном режиме;
- под запретом оказались продуктовые ярмарки;
- в магазинах столицы рекомендовали ввести часы для приоритетного обслуживания пенсионеров;
- рестораны должны обслуживать клиентов только на вынос. Однако во многих заведениях продолжают принимать людей в залах.
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