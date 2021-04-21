В очередной день пандемии в Киеве вновь ухудшилась ситуация с количеством инфицированных коронавирусной болезнью. Распространение COVID-19, судя по официальной статистике, замедляется.

Согласно данным СНБО, за минувший день в столице подтвердили 965 случаев новых заболеваний SARS-CoV-2. При этом официально выздоровели 641 человек.

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Таким образом, общее количество больных в Киеве увеличилось. Но при этом свободных койкомест в больницах становится больше.

Показатели красной зоны остаются

Сколько положительных тестов получили за день в лабораториях Киева, неизвестно. В Центре общественного здоровья эти данные пока не обнародовали.

В официальную статистику Минздрава внесли 40 летальных случаев, которые произошли за последние сутки. Общее количество умерших от коронавирусной болезни в Киеве с начала пандемии – 42 297.

У 187 196 жителей столицы официально обнаружили COVID-19, а выздоровели от заболевания 116 498 киевлян.

Несмотря на стабилизацию ситуации с распространением инфекции, количество болеющих сейчас постоянно увеличивается. По всем показателям, по которым в Минздраве определяют зоны карантина, Киев продолжает находиться в красной.

20 апреля в Киеве сделали 1 650 прививок от коронавирусной болезни.