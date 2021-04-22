Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Киеве стабилизируется несмотря на показатели официальной статистики. Число подтвержденных случаев, согласно данным Минздрава, постоянно растет. Однако в лабораториях фиксируют значительно меньшее количество положительных ПЦР-тестов.

Согласно информации СНБО, за минувшие сутки статистике добавили 1 673 новых случая заболевания. Выздоровели 1 305 человек. Поэтому, количество больных якобы увеличилось на 324 человека.

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Однако в Центре общественного здоровья отмечают, что за сутки в лабораториях столицы обнаружили лишь 1 099 положительных ПЦР-тестов.

Много смертей ежедневно

Эксперты отмечают, что реальное число инфицированных может быть меньше, чем внесли в статистику Минздрава, так как ранее цифры заболевших занижали.

За сутки в Киеве умерли 44 человека. Количество ежедневных смертей остается очень высоким. Болезнь постоянно уносит жизни более 40 киевлян.

Хотя сейчас официально больными COVID-19 являются 66 725 жителей столицы, в больницах за сутки освободилось 266 коек среди людей с подозрениями на SARS-CoV-2, а также 666 тех, кому поставили этот диагноз. Всего в медицинских учреждениях находится 3 938 больных коронавирусной инфекцией.

Смягчат ли карантин в Киеве

Чиновники утверждают, что ситуация с распространением болезни остается тяжелой. Поэтому расслабляться рано. Однако вскоре в Минздраве могут отнести столицу в желтую зону карантина. Представители местной власти решение об ослаблении карантинных норм будут принимать на следующей неделе.

До 30 апреля в Киеве действуют такие противоэпидемические меры:

Все школы и вузы работают в дистанционном формате.

Общественный транспорт работает в режиме спецперевозок.

Детские сады закрыты.

Больницы не проводят плановых госпитализаций, только срочные операции.

Запрещена работа продуктовых ярмарок.

Всем ресторанам разрешено обслуживать клиентов только на вынос.

Все, что нужно знать о профилактике коронавируса / Инфографика 24 канала