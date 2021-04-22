Столица лидирует по показателям вакцинации в Украине. В Киеве вакцинировали больше людей, чем в регионах с самыми высокими цифрами иммунизации населения.

Согласно официальным данным, с 24 февраля в Киеве вакцину от COVID-19 получили 46 548 человек. Сколько человек получили две дозы, неизвестно.

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Всего в столице вакцинация, судя по статистике, набирает обороты.

Рекордный результат

За прошедшие сутки в больницах Киева сделали наибольшее количество прививок с момента старта вакцинации – 1329. В области при этом провели лишь 449 прививок за день.

В Украине за сутки вакцинировали 14 044 человек. Всего с начала появления вакцины получили 491 880 жителей страны. Только 5 человек вакцинировались двумя дозами. Двое из них получили первую дозу за границей.

Как проходит вакцинация в Украине

Общие цифры количества привитых пока остаются крайне малыми, чтобы можно было говорить о вероятном возвращении к жизни без карантина. Вакцинация началась 24 февраля. Первыми дозы препарата Covishield получали медики. Затем доступ к вакцинам получили пожилые люди. При этом ограниченное количество людей могло прививаться остатками вакцин.

По состоянию на сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины от индийского Института сыворотки крови. Недавно в страну также привезли 200 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, а с 18 апреля жителей домов престарелых и их работников начали прививать вакциной Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.