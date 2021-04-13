По состоянию на утро 13 апреля, согласно официальной статистике, ситуация с распространением COVID-19 в Киеве остается плохой. В городе заболело больше людей, чем выздоровело.

Не уменьшается и количество умерших от болезни людей, которое вносят в статистику. Уже 3 суток подряд в столице фиксируют одинаковое количество смертей от COVID-19 – 42. Общее же количество жертв пандемии в Киеве, по официальным данным, приближается к 4 тысячам – 3 974.

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Тестов меньше, чем случаев заболеваний

Согласно данным СНБО, в статистику Минздрава внесли 1 503 новых случая инфицирования коронавирусом в столице. При этом в ЦОЗ отчитываются о 1 272 положительных ПЦР-тестах, которые сделали в лабораториях.

В целом в Киеве выздоровел от COVID-19 111 821 человек. 178 609 человек официально заболели. При этом сейчас болеют 62 814 жителей столицы. Это – самый большой показатель за эту волну пандемии.

При этом темпы вакцинации, которые продемонстрировали в Киеве в понедельник, остаются критически низкими для того, чтобы можно было говорить об иммунизации населения в ближайшие месяцы. За день в Киеве сделали 1500 прививок.

Темпы распространения коронавируса в Киеве несколько замедляются, в том числе и благодаря усиленному карантину. 14 апреля комиссия по ТЭБ и ЧС будет принимать решение о продлении своеобразного локдауна в столице.

Какие ограничения действуют в Киеве

С 5 апреля в Киеве действуют дополнительные к ограничениям красной зоны запреты:

общественный транспорт обслуживает людей только по спецпропускам;

не работают детские сады;

школы и другие учебные заведения работают в дистанционном режиме;

под запретом оказались продуктовые ярмарки;

Кроме того, действуют все правила красной зоны:



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