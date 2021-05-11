Согласно данным СНБО, ситуация с распространением COVID-19 в Киеве на выходных очень существенно улучшилась. Вместо 700 больных в сутки к официальной статистике заболеваемости начали добавлять значительно меньшее количество инфицированных.

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За прошедшие сутки в столице из-за осложнений от болезни умерли 12 человек.

Болеет 66 тысяч киевлян

Несмотря на постоянное уменьшение количества больных в Киеве, как свидетельствует статистика, цифра людей, которые находятся в активной стадии болезни, фактически не меняется. Если во время локдауна и пребывания столицы в красной зоне COVID-19 болели 67 тысяч жителей, то сейчас эта цифра достигает 66 129 человек.

Оправился от болезни за сутки 51 инфицированный.

Сколько тестов сделали в лабораториях Киева в понедельник, неизвестно. В Центре общественного здоровья информацию об этом не предоставляют с 9 мая.

С начала пандемии в Киеве:



Заболели 199 175 человек;



выздоровели 128 208 человек;



умерли 4 838 киевлян.

Сейчас в Киеве действуют ограничения желтой зоны:

в транспорте разрешены перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала