Болезнь унесла жизни еще 13 пациентов. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовали на сайте СНБО. Согласно официальным данным, медики внесли информацию о 477 новых случаях заболевания COVID-19.

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По данным Центра общественного здоровья, в лабораториях Киева сделали 274 положительных теста путем ПЦР.

Почти 63 тысячи больных

Как свидетельствуют цифры, впервые с начала третьей волны коронавирусной болезни в Киеве ситуация с распространением COVID-19 по-настоящему улучшилась. Поскольку количество пациентов, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных. Сейчас в столице заражены коронавирусной болезнью 62 963 человека.

С начала пандемии в Киеве: заболели COVID-19 202 894 жителя;



4972 пациента умерли;



134 959 человек выздоровели.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала