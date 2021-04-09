Кровавое убийство произошло на днях в Оболонском районе Киева. По данным следствия, 59-летний житель столицы в собственной квартире убил на 20 лет младше него мужчину.

Полицейские узнали об инциденте от жильцов дома, где произошло событие. Они рассказали, что в соседней квартире ножом ранили мужчину. На место происшествия сразу же поехали медики, патрульные и следователи.

Смотрите также На Кировоградщине 21-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве малолетнего брата

Спасти пострадавшего врачам скорой не удалось, поскольку он скончался на месте.

Ранил жену

Убийство произошло на улице Днепровской вечером 7 апреля. 59-летний мужчина пришел домой и застал жену с другим.

Конфликт с любовником жены превратился в драку, во время которой владелец квартиры схватил кухонный нож и вонзил оппоненту в грудь.

Разнять мужчин пыталась женщина, но и она получила ножевое ранение.

Женщине удалось позвать соседей на помощь, а злоумышленник скрылся и пытался скрыться в подъезде. Там его и задержали полицейские.

Эксперты изъяли с места происшествия орудие убийства, одежду со следами крови, а также другие доказательства причастности мужчины к преступлению. По факту убийства правоохранители открыли уголовное дело. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вскоре суд будет выбирать мужчине меру пресечения.

Смотрите видео полиции с места кровавого убийства в Киеве: