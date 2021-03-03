19-летнего жителя Житомирской области задержали полицейские с большим количеством запрещенных веществ. Теперь парню грозит до 8 лет заключения.

Следователи утверждают, что юноша работал наркокурьером, а в свободное от работы время учился в одном из вузов Киева.

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Его подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ.

Задержали со 110 свертками

Парня, который раскладывал что-то под деревьями в одном из парков в Шевченковском районе Киева, заметили патрульные.

Поскольку поведение юноши показалось правоохранителям подозрительным, они решили его остановить.

Инспекторы нашли у студента свертки с запрещенным веществом, после чего вызвали следственно-оперативную группу.

У парня изъяли 100 пакетиков, а еще 10 – достали из закладок.



У студента нашли 110 свертков с наркотиками / Фото полиции Киева

По факту распространения наркотиков открыли уголовное производство, а прокуроры уже сообщили ему о подозрении.