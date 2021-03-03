В Киеве за закладку наркотиков поймали 19-летнего студента: фото
Патрульные Киева задержали 19-летнего наркокурьера / kyiv.npu.gov.ua
19-летнего жителя Житомирской области задержали полицейские с большим количеством запрещенных веществ. Теперь парню грозит до 8 лет заключения.
Источник:Полиция Киева
Следователи утверждают, что юноша работал наркокурьером, а в свободное от работы время учился в одном из вузов Киева.
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Его подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ.
Задержали со 110 свертками
- Парня, который раскладывал что-то под деревьями в одном из парков в Шевченковском районе Киева, заметили патрульные.
- Поскольку поведение юноши показалось правоохранителям подозрительным, они решили его остановить.
- Инспекторы нашли у студента свертки с запрещенным веществом, после чего вызвали следственно-оперативную группу.
- У парня изъяли 100 пакетиков, а еще 10 – достали из закладок.
У студента нашли 110 свертков с наркотиками / Фото полиции Киева
По факту распространения наркотиков открыли уголовное производство, а прокуроры уже сообщили ему о подозрении.
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