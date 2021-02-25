Очередная авария с участием маршрутного такси произошла утром 25 февраля в Киеве. Из-за ДТП в очередной раз возник постоянно актуальный вопрос о техническом состоянии транспорта, который перевозит людей в столице.

ДТП произошло на проспекте Гагарина в Днепровском районе Киева, с маршруткой № 529, которая движется из поселка Бортничи к проспекту Маяковского на Троещине.

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Не доехав до места назначения почти треть маршрута, "Богдан" сломался.

Неисправность чуть не привела к масштабной аварии

Колесо отпало во время поездки с пассажирами в час пик, когда в салоне маршрутки находилось очень много людей. Так как о карантинных нормах в транспорте частные перевозчики в Киеве уже давно забыли.

Как отметили свидетели инцидента, колесо у маршрутного такси отлетело во время движения, из-за чего на дороге чуть не произошла серьезная авария.

Впрочем, к счастью, в транспортное средство, которое неожиданно остановилось, никто не врезался.

В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.



Колесо отлетело от маршрутки во время движения / Фото Киева

Подобные аварии для Киева не редкость, поскольку большинство маршруток находятся в ужасном техническом состоянии. При этом по крайней мере по документам технический осмотр они проходят.