На него можно посмотреть в Сырецком дендропарке в течение нескольких дней с момента начала цветения. О цветении экзотического цветка сообщили 31 мая.

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Экзотическое растение, которое зацвело в Киеве / Фото "Киев Вечерний"

Больше об этом цветке

Научное название растения Amorphophallus konjac. Также цветок часто называют "лилия вуду" или "змеиная пальма".

Оно происходит из тропической части Азии. В дикой природе его можно встретить во многих странах этого региона – от Японии до Индонезии.

Во время своего цветения на значительное расстояние вокруг распространяет неприятный аромат, который напоминает запах тухлого мяса. Растение имеет подземный клубень, пятнистый стебель и листья, появляющиеся после цветения,

– объяснили сотрудники дендропарка.

Интересно то, что опыляют это растение мухи. Они прилетают на запах и переносят пыльцу с мужских цветков на женские.

Из периода покоя konjac выходит в начале весны, а зацветает обычно в апреле. В этом году все сроки сдвинула поздняя весна.



"Дьявольский язык" в дендропарке Киева / Фото "Киев вечерний"

Растение популярно в Азии, поскольку обладает лечебными свойствами, а также его едят. В 1846 году в Японии даже вышла книга с сотней рецептов, где используют konjac.

Там есть очень разные блюда, однако чаще всего "дьявольский язык" подают к лапше. В США konjac также используют для изготовления желейных конфет.

Любителям посмотреть на экзотические растения следует поторопиться. Период цветения цветка – всего несколько дней.



Цветок Amorphophallus Konjac, цветущий в Киеве / Фото "Киев Вечерний"

Обратите внимание! На Закарпатье 6 апреля начали цвести первые сакуры. Впоследствии многие украинцы уже традиционно поехали посмотреть на удивительные цветочные пейзажи улиц Ужгорода и других городов области. В частности, 2 мая свои фото оттуда опубликовал даже Святослав Вакарчук.