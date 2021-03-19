От 5 до 8 лет лишения свободы грозит пожилой жительнице Киева за нанесение тяжких телесных повреждений собственному сыну. Преступление произошло на днях в Деснянском районе столицы.

По данным следователей, женщина ударила сына ножом в грудь во время семейного конфликта. Произошел он во время застолья.

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Прокуроры уже сообщили задержанной о подозрении, а суд успел избрать злоумышленнице меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Что известно о кровавых разборках между матерью и сыном в Киеве

Правоохранители об инциденте узнали от самого раненого. Он позвонил на горячую линию и сообщил о том, что получил ножевое ранение грудной клетки у себя дома.

На место происшествия прибыли медики скорой, патрульные и следователи.

31-летнего мужчину немедленно госпитализировали в больницу с двумя ранениями.

Полицейские выяснили, что вечером мать и сын решили устроить застолье, во время которого женщина и воткнула кухонный нож в родственника. Орудие преступления копы нашли непосредственно в квартире, где произошло преступление. Нож правоохранители изъяли и передали на экспертизу.

В каком состоянии сейчас находится пострадавший, неизвестно. А вот его мать будут судить после окончания досудебного расследования.