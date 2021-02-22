В Киеве правоохранители задержали группу лиц, которые наживались на людях, которые хотели купить авто из Европы по очень низкой цене. Мошенники выманивали авансовые платежи якобы для растаможивания автомобиля, а после получения денег исчезали.

Объявления аферисты размещали на популярном интернет-сайте по продаже таких автомобилей. Чтобы доказать реальность возможности покупки автомобиля, махинаторы направляли покупателям заранее заготовленные фото с изображением паспорта других лиц, в частности, обманутых ими ранее.

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Получив средства от потерпевших, злоумышленники выключали мобильные телефоны и удаляли с сайта соответствующие объявления.

Правоохранители задержали 2 человек – жителей города Сумы, причастных к преступной схеме.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы и пострадавшие.

Полиция просит тех, кто стал жертвой подобной аферы на протяжении 2020-2021 годов, обратиться в правоохранительные органы.