Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что людей связывали и пытали утюгом. Известно, что общая сумма ущерба составляет более 200 тысяч долларов.
К теме Под Николаевом задержали участников "сходки" криминальных авторитетов: видео
Детали о преступниках
Полицейским удалось задержать на трассе Киев – Житомир трех активных участников банды. Они – жители таких областей:
- Львовской;
- Ровенской;
- Ивано-Франковской.
В полиции отметили, что преступники действовали с четким распределением ролей на протяжении длительного времени.
Работали достаточно жестко и агрессивно. Во время преступлений вели себя достаточно вызывающе, устраивали погромы, пытали людей, в частности раскаленным утюгом, перед этим привязывая скотчем к стулу,
– рассказал Клименко.
Известно, что эти преступники – ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. У них специальная физическая подготовка и они тщательно планировали каждое нападение.
Удалось задержать 3 преступников / Фото Нацполиция
Автомобили после нападений сжигали
Правоохранители отметили, что к нападениям преступники готовились очень внимательно, продумывали сценарий.
Более 10 автомобилей, которые использовали во время совершения преступлений, после разбоя сжигали. Как и все вещественные доказательства, которые потом могли вывести на эту группировку,
– сказал Клименко.
Также он отметил, что банда тщательно выбирала жертв и узнавала детали о них. В частности, группа изучала;
- материальное положение;
- поведение;
- связь;
- пребывание вне дома.
Все нападения происходили в вечернее или ночное время.
Стоит прочитать Ряд подразделений ФСБ России руководит "институтом воров в законе", – Мартыненко
Громкие нападения банды
В мае 2021 года преступники ограбили частное помещение в Харькове. Они также пытали потерпевшую утюгом. Мужчинам удалось украсть:
- 60 тысяч евро;
- 50 тысяч долларов;
- изделия из золота.
Общая сумма убытков – более 200 тысяч долларов / Фото Нацполиции
Изделия, которые украли мужчины / Фото Нацполиции
Правоохранители обнаружили, что эта группа причастна к нападениям на территории таких областей:
- Львовской;
- Ивано-Франковской;
- Закарпатской;
- Харьковской.
Сейчас продолжаются следственные действия. Преступников могут приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В Киеве задержали преступную группу: смотрите видео