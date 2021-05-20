Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что людей связывали и пытали утюгом. Известно, что общая сумма ущерба составляет более 200 тысяч долларов.

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Детали о преступниках

Полицейским удалось задержать на трассе Киев – Житомир трех активных участников банды. Они – жители таких областей:

Львовской;

Ровенской;

Ивано-Франковской.

В полиции отметили, что преступники действовали с четким распределением ролей на протяжении длительного времени.

Работали достаточно жестко и агрессивно. Во время преступлений вели себя достаточно вызывающе, устраивали погромы, пытали людей, в частности раскаленным утюгом, перед этим привязывая скотчем к стулу,

– рассказал Клименко.

Известно, что эти преступники – ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. У них специальная физическая подготовка и они тщательно планировали каждое нападение.



Удалось задержать 3 преступников / Фото Нацполиция

Автомобили после нападений сжигали

Правоохранители отметили, что к нападениям преступники готовились очень внимательно, продумывали сценарий.

Более 10 автомобилей, которые использовали во время совершения преступлений, после разбоя сжигали. Как и все вещественные доказательства, которые потом могли вывести на эту группировку,

– сказал Клименко.

Также он отметил, что банда тщательно выбирала жертв и узнавала детали о них. В частности, группа изучала;

материальное положение;

поведение;

связь;

пребывание вне дома.

Все нападения происходили в вечернее или ночное время.

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Громкие нападения банды

В мае 2021 года преступники ограбили частное помещение в Харькове. Они также пытали потерпевшую утюгом. Мужчинам удалось украсть:

60 тысяч евро;

50 тысяч долларов;

изделия из золота.



Общая сумма убытков – более 200 тысяч долларов / Фото Нацполиции



Изделия, которые украли мужчины / Фото Нацполиции

Правоохранители обнаружили, что эта группа причастна к нападениям на территории таких областей:

Львовской;

Ивано-Франковской;

Закарпатской;

Харьковской.

Сейчас продолжаются следственные действия. Преступников могут приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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