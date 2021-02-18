В Киеве правоохранители задержали своего бывшего коллегу, который стал наркоторговцем. Он поставлял в столицу из Львова большие партии кокаина – порошок прятал в детских игрушках.

Было изъято "товара" на 4 миллиона гривен – это 1 килограмм кокаина.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и ищут сообщников наркоторговца. Он, в случае доказательства вины в суде, может оказаться в тюрьме – наказание за такую деятельность в Украине предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

Кокаин злоумышленник спрятал в игрушечных машинках.

А в Черкасской области поймали банду, которая изготавливала и сбывала наркотики. Возглавлял банду 37-летний мужчина, имеющий связи с криминальным миром. К незаконной деятельности он привлек свою жену и еще 6 человек (задержали всех, кроме одного).