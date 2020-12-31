Полицейские Киева остановили машину мужчины, в которой, согласно ориентировке, он перевозил наркотики. 31 декабря правоохранители изъяли у иностранца 300 граммов кокаина.

Стоимость наркотиков, которые, по данным следствия, мужчина вез в столицу для продажи, составляет около 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Смотрите также Полные карманы наркотиков: во Львове задержали иностранца-наркодилера – фото

Если вину подозреваемого признает суд, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На иностранца ждали

В полиции утверждают, что о планах мужчины приехать в столицу оперативники узнали заранее. Поэтому на появление злоумышленника на въезде в Киев с нетерпением ждали сотрудники полиции.



Задержали мужчину на въезде в Киев / Фото национальной полиции Киева

Машину остановили правоохранители, а затем произошло классическое задержание.

Во время обыска в автомобиле злоумышленника изъяли 300 граммов белого порошка. Вещество отправили на экспертизу.



В полиции говорят, что мужчина собирался продать кокаин / Фото национальной полиции Киева

Подозрение 48-летнему мужчине в хранении и перевозке наркотических средств с целью сбыта уже объявили. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи и прокуроры будут настаивать на содержании под стражей.



Иностранец хотел реализовать товар на 2,5 миллиона / Фото полиции Киева