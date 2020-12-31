В Киеве задержали иностранца с наркотиками на 2,5 миллиона: фото
Полицейские Киева остановили машину мужчины, в которой, согласно ориентировке, он перевозил наркотики. 31 декабря правоохранители изъяли у иностранца 300 граммов кокаина.
Стоимость наркотиков, которые, по данным следствия, мужчина вез в столицу для продажи, составляет около 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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Если вину подозреваемого признает суд, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
На иностранца ждали
В полиции утверждают, что о планах мужчины приехать в столицу оперативники узнали заранее. Поэтому на появление злоумышленника на въезде в Киев с нетерпением ждали сотрудники полиции.
Задержали мужчину на въезде в Киев / Фото национальной полиции Киева
Машину остановили правоохранители, а затем произошло классическое задержание.
Во время обыска в автомобиле злоумышленника изъяли 300 граммов белого порошка. Вещество отправили на экспертизу.
В полиции говорят, что мужчина собирался продать кокаин / Фото национальной полиции Киева
Подозрение 48-летнему мужчине в хранении и перевозке наркотических средств с целью сбыта уже объявили. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи и прокуроры будут настаивать на содержании под стражей.
Иностранец хотел реализовать товар на 2,5 миллиона / Фото полиции Киева
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