В Киеве 26 марта полиция задержала выходцев из Закавказья. Они похитили юношу и требовали у его родителей выкуп – 1 миллион долларов. Парня схватили в Одессе и отвезли в столицу на арендованной машине.

Это произошло в ночь на 24 марта. Злоумышленники связали парня и держали в киевской квартире, которую арендовали.

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Первых похитителей задержали в Одессе

Правоохранители задержали сначала 2 сообщников похитителей в Одессе – во время получения ими аванса – 100 тысяч долларов. Вероятно они и рассказали где держат заложника.

Спецназовцы ворвались в эту квартиру и задержали остальных членов банды. В одной из комнат нашли и парня. Он был очень напуган, но к счастью, ему не причинили вреда.

Полиция еще не арестовала заказчика похищения.

Эмоциональная реакция отца

Отец ребенка был очень рад, когда узнал о спасении сына. Похитители запугивали, что он его может больше не увидеть, если не найдет 1 миллион долларов.

Эмоциональные слезы мужчины на первом видео – это реакция отца, который только что узнал об освобождении своего похищенного сына,

– пишет Игорь Клименко.

Полиция проверяет биографию членов кавказской банды и законность их пребывания в Украине. За похищение им грозит тюремное заключение.