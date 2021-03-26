В Киеве задержали кавказцев, похитивших юношу: требовали выкуп 1 миллион долларов
В Киеве 26 марта полиция задержала выходцев из Закавказья. Они похитили юношу и требовали у его родителей выкуп – 1 миллион долларов. Парня схватили в Одессе и отвезли в столицу на арендованной машине.
Это произошло в ночь на 24 марта. Злоумышленники связали парня и держали в киевской квартире, которую арендовали.
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Первых похитителей задержали в Одессе
Правоохранители задержали сначала 2 сообщников похитителей в Одессе – во время получения ими аванса – 100 тысяч долларов. Вероятно они и рассказали где держат заложника.
Спецназовцы ворвались в эту квартиру и задержали остальных членов банды. В одной из комнат нашли и парня. Он был очень напуган, но к счастью, ему не причинили вреда.
Полиция еще не арестовала заказчика похищения.
Эмоциональная реакция отца
Отец ребенка был очень рад, когда узнал о спасении сына. Похитители запугивали, что он его может больше не увидеть, если не найдет 1 миллион долларов.
Эмоциональные слезы мужчины на первом видео – это реакция отца, который только что узнал об освобождении своего похищенного сына,
– пишет Игорь Клименко.
Полиция проверяет биографию членов кавказской банды и законность их пребывания в Украине. За похищение им грозит тюремное заключение.
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