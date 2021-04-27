Немалые деньги за нарушение карантинных норм получал заместитель начальника одного из районных управлений полиции Киева. Злоумышленник якобы требовал у предпринимателей деньги за "разрешение" принимать клиентов в заведениях.

Коррупционное преступление, которое якобы совершил офицер полиции, разоблачили детективы киевского управления ГБР и сотрудники департамента внутренней безопасности полиции столицы. Злоумышленник, по данным сообщества "Київ без цензури", работал в управлении полиции Днепровского района.

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Он якобы крышевал работу развлекательных заведений и ресторанов несмотря на строгий запрет обслуживания клиентов внутри помещений во время жесткого карантина.

От 5 до 20 тысяч

Злоумышленника поймали с поличным / Фото ГБР

Следователи утверждают, что правоохранитель фактически обеспечивал представителям бизнеса не только возможность незаконно работать. Вследствие этого предприниматели еще и получали своеобразную монополию, поскольку большинство заведений все же соблюдало карантинные требования.

Следователи установили, что офицер требовал от бизнесменов от 5 до 20 тысяч гривен за непривлечение их к ответственности за нарушение ограничений.

За эти деньги он обещал неделю не препятствовать деятельности кафе и ресторанов.

Задержали злоумышленника с поличным во время получения 13 тысяч гривен взятки. До этого правоохранители задокументировали факт получения фигурантом производства 25 тысяч неправомерной выгоды.

Сколько полицейской сумел незаконно заработать за все время усиленного карантина и локдауна – в ГБР не сообщили.

Вскоре правоохранители должны сообщить злоумышленнику о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом с помощью вымогательства. Когда ему будут избирать меру пресечения, неизвестно.

Если полицейского признают виновным в совершении преступления, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Смотрите видео задержания киевского полицейского, который за деньги "позволял" ресторанам работать во время локдауна: