В настоящую драку превратилась проверка полицейскими водителя маршрутки № 720 сообщением Боярка – Киев. Мужчину должны были оштрафовать за нарушение карантина. Однако теперь могут наказать более жестко.

По предварительным данным, маршрутчик никак не хотел признать тот факт, что нарушил противоэпидемические требования. Он полез к патрульным с кулаками. Закончилось все разбитым лицом и наручниками на руках.

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Вызывали ли на место инспекторы следственно-оперативную группу, неизвестно.

Что известно о драке маршрутчика и полицейских в Киеве

Маршрутку № 720, которая была заполнена пассажирами, остановили патрульные утром на проспекте Победы.

Как утверждают очевидцы, вместо того, чтобы получить протокол о нарушении карантинных требований и штраф, водитель начал сопротивляться правоохранителям.

Чтобы унять работника фирмы-перевозчика полицейским пришлось применить силу и спецсредства.

Водителя заломили и положили лицом в асфальт.

В отделе коммуникации полиции Киева в комментарии 24 каналу отметили, что пока не располагают информацией по поводу задержания маршрутчика.

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Смотрите видео с места драки водителя маршрутки и патрульных: