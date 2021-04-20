Разбитое лицо и наручники на руках: в Киеве полицейские жестко задержали маршрутчика – видео
В настоящую драку превратилась проверка полицейскими водителя маршрутки № 720 сообщением Боярка – Киев. Мужчину должны были оштрафовать за нарушение карантина. Однако теперь могут наказать более жестко.
Источник:dtp.kiev.ua
По предварительным данным, маршрутчик никак не хотел признать тот факт, что нарушил противоэпидемические требования. Он полез к патрульным с кулаками. Закончилось все разбитым лицом и наручниками на руках.
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Вызывали ли на место инспекторы следственно-оперативную группу, неизвестно.
Что известно о драке маршрутчика и полицейских в Киеве
- Маршрутку № 720, которая была заполнена пассажирами, остановили патрульные утром на проспекте Победы.
- Как утверждают очевидцы, вместо того, чтобы получить протокол о нарушении карантинных требований и штраф, водитель начал сопротивляться правоохранителям.
- Чтобы унять работника фирмы-перевозчика полицейским пришлось применить силу и спецсредства.
- Водителя заломили и положили лицом в асфальт.
В отделе коммуникации полиции Киева в комментарии 24 каналу отметили, что пока не располагают информацией по поводу задержания маршрутчика.
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Смотрите видео с места драки водителя маршрутки и патрульных:
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