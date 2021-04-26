Фиктивно женил иностранцев: в Киеве с большой суммой задержали мошенника – видео
Правоохранители задержали злоумышленника, который, вероятно, организовал схему регистрации фиктивных браков между украинками и иностранцами. В дальнейшем клиенты мужчины должны были якобы легально оказаться в странах Европы.
Источник:Полиция Киева
Полицейские квалифицировали деятельность злоумышленника и его приспешников как злоупотребление властью или служебным положением, а также как организацию незаконной переправки людей через государственную границу.
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Организацией незаконного бизнеса занимался, как выяснили следователи, 27-летний иностранец. Он якобы подделывал документы и занимался переправкой клиентов в различные страны Европы.
Украинки получали менее трети
- Согласно материалам уголовного производства, мужчина замаскировал канал переправки иностранцев через Украину под заключение фиктивных браков.
- Злоумышленник пользовался своими связями в органах регистрации актов гражданского состояния Киевской области. Чиновники за взятки регистрировали фиктивные браки.
- Свою работу злоумышленник оценивал в 3500 долларов. Зато украинкам за фейковый брак он отдавал всего 1000 долларов.
- Сам организатор схемы подыскивал иностранцев, а вот его знакомый, 35-летний житель Киевщины, подыскивал женщин, которые находились в трудном материальном положении.
Сначала клиент передал ему 10 тысяч гривен, но потом, когда мужчине отдали 52 тысячи, подозреваемого задержали.
Во время обысков в Киеве и области в фигурантов производства правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, флешки, документы иностранцев и свидетельства о браке.
Если фигурантов производства признают виновными, им грозит до 7 лет тюрьмы. На время следствия организатор схемы находиться под стражей.
Смотрите видео задержания мошенника, который фиктивно женил иностранцев:
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