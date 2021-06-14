В Киеве задержали мошенника, который завладел квартирой умершей женщины

Работники полиции поймали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По данным следователей, он незаконным путем завладел квартирой женщины, которая умерла.

Квартиру на улице Юлиуса Фучика в Соломенском районе столицы злоумышленник хотел продать. Стоимость жилья, как отметили в прокуратуре Киева, достигает 1,2 миллиона гривен.

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Мужчине инкриминируют совершение мошенничества и подделку документов.

До 12 лет лишения свободы

По данным следствия, мужчина по поддельным документам зарегистрировал право собственности на квартиру, которая принадлежала умершей женщине.

После этого он выдал доверенность для продажи жилья третьему лицу.

Фактически он собирался продать помещение, которое ему не принадлежит. За это, если судьи признают мужчину виновным, ему грозит до 12 лет заключения.

Досудебное расследование преступления, которое якобы совершил злоумышленник, продолжается. Сообщение о подозрении ему вручили.

Сейчас работники прокуратуры решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, правоохранители пытаются установить личности других людей, причастных к незаконному завладению жильем.