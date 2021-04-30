Как утверждают следователи, о злоумышленниках они узнали от самого полицейского, на которого вышли мошенники. Мужчина сообщил, что ему предлагают совершить коррупционное преступление.

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За огромную сумму офицеру предложили устройство на руководящую должность. При получении денег фигурантов производства задержали.

Представлялись очень влиятельными людьми

Согласно материалам уголовного производства, 48-летний киевлянин и 60-летний житель Запорожья предложили начальнику одного из подразделений полиции договориться о его повышении.

Мужчины говорили, что имеют серьезное влияние на руководство МВД и решают вопрос кадровых назначений в полиции Украины.

Должность начальника в одном из центральных регионов злоумышленники оценили в 220 тысяч долларов.

Чтобы полицейский ничего не заподозрил, мошенники постоянно ему звонили и говорили, что назначение уже в процессе, а им надо только получить средства.

Задержание полицейские провели при получении мужчинами первого транша в 120 тысяч условных единиц. Один из злоумышленников ранее имел проблемы с законом.

Во время обысков в квартирах вероятных мошенников следователи изъяли боевое оружие.



У мужчин нашли вооружение / Фото полиции Украины

Действия задержанных правоохранители квалифицировали как совершение мошенничества организованной группой. Если мужчин признают виновными, им грозит от 5 до 12 лет заключения.

Вскоре им будут выбирать меру пресечения. Также следователи пытаются установить, причастны ли злоумышленники к другим аферам.

Смотрите видео задержания мошенников, которые "торговали" должностью в полиции: