Очередной конфликт между водителями произошел на днях на мосту Метро в Киеве. Мужчины из одной легковушки побили водителя другой, несмотря на женщин и ребенка, которые были в салоне.

Источник: патрульная полиция Киева

Полицейские узнали об инциденте от свидетеля происшествия, который рассказал, что компания мужчин довольно жестко избивает водителя машины Renault.

Когда же правоохранители прибыли на место вызова, злоумышленники уже скрылись. Но их смогли задержать позже.

Что известно о драке на мосту Метро

Полицейские утверждают, что конфликт между водителями произошел во время движения, из-за чего машину потерпевшего заблокировали.

К владельцу "француза" подошел мужчина, который открыл дверь и несколько раз ударил оппонента.

Во время этого в салоне Renault находились жена, сестра и ребенок водителя.

Впоследствии в конфликте принимали участие не только водители обоих автомобилей, но и пассажиры.

Нападавшие сильно избили пострадавшего, так, что ему понадобилась помощь врачей.

Полицейские же, выяснив марку автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, заметили предполагаемых обидчиков и задержали их. Свое участие в драке они не отрицали.

Задержанных передали следственно-оперативной группе. Как именно правоохранители квалифицировали произошедшее, неизвестно.

Смотрите видео драки между водителями на мосту Метро в Киеве