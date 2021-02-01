Устроили стрельбу и пытались скрыться: в Киеве задержали вооруженных автоматами мужчин
На проспекте Лобановского в Киеве полицейские провели удачную спецоперацию по задержанию опасных злоумышленников. Легковушку Skoda, на которой мужчины пытались убежать, остановили вечером 1 февраля.
Источник: Киев оперативный
По предварительным данным, группа вооруженных автоматом мужчин учинила стрельбу на одной из улиц города. После этого злоумышленники пытались скрыться от правоохранителей.
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Полицейские ввели в действие оперативный план "Сирена", во время которого злоумышленники оказались в наручниках.
Что известно о задержании вооруженных мужчин в Киеве
- В розыске злоумышленников участвовало немалое количество экипажей патрульной полиции.
- Согласно оперативным данным, мужчины ехали в сторону Одесской трассы.
- Заблокировали машину с подозреваемыми правоохранители возле супермаркета Novus.
- После этого полицейские вытащили пассажиров и водителя Skoda из машины.
- У них нашли оружие.
Пока официальных комментариев от полиции относительно инцидента нет. Что именно сделали злоумышленники, неизвестно.
Смотрите видео с места задержания вооруженных мужчин в Киеве:
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