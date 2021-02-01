На проспекте Лобановского в Киеве полицейские провели удачную спецоперацию по задержанию опасных злоумышленников. Легковушку Skoda, на которой мужчины пытались убежать, остановили вечером 1 февраля.

Источник: Киев оперативный

По предварительным данным, группа вооруженных автоматом мужчин учинила стрельбу на одной из улиц города. После этого злоумышленники пытались скрыться от правоохранителей.

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Полицейские ввели в действие оперативный план "Сирена", во время которого злоумышленники оказались в наручниках.

Что известно о задержании вооруженных мужчин в Киеве

В розыске злоумышленников участвовало немалое количество экипажей патрульной полиции.

Согласно оперативным данным, мужчины ехали в сторону Одесской трассы.

Заблокировали машину с подозреваемыми правоохранители возле супермаркета Novus.

После этого полицейские вытащили пассажиров и водителя Skoda из машины.

У них нашли оружие.

Пока официальных комментариев от полиции относительно инцидента нет. Что именно сделали злоумышленники, неизвестно.

Смотрите видео с места задержания вооруженных мужчин в Киеве: