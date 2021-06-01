Сейчас злоумышленнику 46 лет. Половину своей жизни он находился в розыске.
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Что известно об этом инциденте
- Работники управлений уголовного розыска в Киеве и во Львовской области задержали преступника.
- Он совершил убийство в 1998 году и скрывался от полиции.
- Во время задержания ему сразу сообщили о подозрении.
- Следователи также обратились в суд с ходатайством.
- Они просят, чтобы суд избрал преступнику меру пресечения в виде содержания под стражей.