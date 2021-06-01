В Киеве полиция задержала мужчину, которого разыскивали за убийство в 1998 году

1 июня 2021 , 17:56
Читати новину українською

Источник:

МВС

Мужчина совершил убийство 23 года назад. Все это время он скрывался от правоохранителей. Работники уголовного розыска задержали преступника 31 мая.

Сейчас злоумышленнику 46 лет. Половину своей жизни он находился в розыске.

К теме В Одесской области мужчина зарезал женщину и месяц скрывался: видео

Что известно об этом инциденте

  • Работники управлений уголовного розыска в Киеве и во Львовской области задержали преступника.
  • Он совершил убийство в 1998 году и скрывался от полиции.
  • Во время задержания ему сразу сообщили о подозрении.
  • Следователи также обратились в суд с ходатайством.
  • Они просят, чтобы суд избрал преступнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Автор: Вікторія Андрєєва