2 года скрывался от копов: в Киеве задержали мужчину, который ударил ножом товарища – фото
Полицейские после двух лет поисков наконец смогли задержать киевлянина, которого признали виновным в совершении тяжкого преступления. Как выяснили следователи, мужчина в 2018 году ударил ножом своего товарища.
Источник:Полиция Киева
Как отметил заместитель начальника полиции Киева Герман Приступа, 35-летний злоумышленник находится в следственном изоляторе.
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Фигурант дела с 2018 года уклонялся от наказания за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Судим за убийство матери
- В полиции утверждают, что преступник ранее просидел в тюрьме 9 лет. Он воткнул нож собственной матери.
- Также мужчину неоднократно признавали виновным в совершении краж.
Приговор, который ожидает злоумышленника, связан с ножевым ранением знакомого. Во время застолья в квартире пострадавшего в Деснянском районе Киева он ударил собутыльника.
35-летний киевлянин должен провести 6 лет в тюрьме / Фото полиции Киева
Тогда преступника задержали, а когда дело передали в суд, ему назначили наказание. Однако, пользуясь мягкостью меры пресечения, мужчина банально сбежал и продолжил полноценно жить.
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