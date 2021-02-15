Полицейские после двух лет поисков наконец смогли задержать киевлянина, которого признали виновным в совершении тяжкого преступления. Как выяснили следователи, мужчина в 2018 году ударил ножом своего товарища.

Как отметил заместитель начальника полиции Киева Герман Приступа, 35-летний злоумышленник находится в следственном изоляторе.

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Фигурант дела с 2018 года уклонялся от наказания за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Судим за убийство матери

В полиции утверждают, что преступник ранее просидел в тюрьме 9 лет. Он воткнул нож собственной матери.

Также мужчину неоднократно признавали виновным в совершении краж.

Приговор, который ожидает злоумышленника, связан с ножевым ранением знакомого. Во время застолья в квартире пострадавшего в Деснянском районе Киева он ударил собутыльника.



35-летний киевлянин должен провести 6 лет в тюрьме / Фото полиции Киева

Тогда преступника задержали, а когда дело передали в суд, ему назначили наказание. Однако, пользуясь мягкостью меры пресечения, мужчина банально сбежал и продолжил полноценно жить.