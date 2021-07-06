Когда полицейские прибыли на место происшествия, они увидели мужчину с ножом. Впрочем, тот не захотел положить оружие на асфальт и начал агрессивно себя вести.

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Поскольку злоумышленник представлял собой реальную угрозу для жизни правоохранителей, им пришлось применять силу.

Обошлось без стрельбы

На месте происшествия работали несколько экипажей патрульных. Полицейские окружили злоумышленника и сделали так, чтобы события происходили на проезжей части.

В это время мужчина бросался на них с ножом, а копы держали его на прицеле табельного оружия, но не переходили к активным действиям.

Через несколько минут после того, как злоумышленник вышел на дорогу, его все же задержали.

К мужчине подошел один из патрульных, у которого в руках была длинная деревянная палка. Ею он дважды ударил мужчину по ногам, после чего тот упал.

Тогда правоохранители выбили у него из рук нож и надели на злоумышленника наручники.

Момент задержания мужчины сняли пассажиры машины, которые стали свидетелями инцидента. Во время задержания никто не пострадал. По предварительным данным, нарушитель спокойствия не нанес никому никаких ранений.

Смотрите видео задержания мужчины с ножом в Киеве: