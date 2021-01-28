В Киеве задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожего: фото
Инцидент произошел на улице Сержа Лифаря на Троещине в Киеве 28 января. Полицейские и представители муниципальной стражи спасли мужчину от вооруженного ножом злоумышленника.
Источник: Киев Оперативный
Как утверждают очевидцы происшествия, мужчину, который угрожал прохожему ножом, все же задержали. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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Злоумышленник, по предварительным данным, совершил несколько разбоев.
Что известно о нападении на мужчину с ножом на Троещине
- Прохожего, который выбежал на проезжую часть для того, чтобы ему помогли автомобилисты, увидели утром свидетели нападения.
- Поняв, что за мужчиной бежит вооруженный неизвестный, очевидцы вызвали полицию.
- На место нападения довольно быстро прибыли два экипажа патрульных, а также представители Муниципальной стражи, которые задержали нарушителя.
Как выяснилось, у злоумышленника при себе было еще несколько женских сумочек. По предварительным данным, он совершил несколько разбоев и пытался ограбить мужчину.
Как именно полицейские квалифицировали открытое из-за преступления уголовное дело, пока неизвестно.
У злоумышленника нашли вещи, которые ему, вероятно, не принадлежат / Фото Киева
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