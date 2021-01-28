Источник: Киев Оперативный

Как утверждают очевидцы происшествия, мужчину, который угрожал прохожему ножом, все же задержали. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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Злоумышленник, по предварительным данным, совершил несколько разбоев.

Что известно о нападении на мужчину с ножом на Троещине

Прохожего, который выбежал на проезжую часть для того, чтобы ему помогли автомобилисты, увидели утром свидетели нападения.

Поняв, что за мужчиной бежит вооруженный неизвестный, очевидцы вызвали полицию.

На место нападения довольно быстро прибыли два экипажа патрульных, а также представители Муниципальной стражи, которые задержали нарушителя.

Мужчину, который гонялся с ножом за прохожим, повалили лицом в грязь / Фото Киева

Как выяснилось, у злоумышленника при себе было еще несколько женских сумочек. По предварительным данным, он совершил несколько разбоев и пытался ограбить мужчину.

Как именно полицейские квалифицировали открытое из-за преступления уголовное дело, пока неизвестно.