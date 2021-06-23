17 ударов ножом: в Киеве задержали мужчину, который зарезал тещу и пытался убить ее брата

35-летнего уроженца Сумской области задержали полицейские по подозрению в убийстве 67-летней женщины. Также мужчина, по данным следствия, пытался убить ее 61-летнего брата.

О преступлении правоохранители узнали от самого потерпевшего, который получил удары ножом по рукам и туловищу. Впрочем, мужчина сумел выбежать из квартиры и позвать на помощь.

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Полицейские, прибывшие на вызов на Ереванскую улицу, выяснили все обстоятельства произошедшего. По данным следствия нападавший оказался сожителем дочери погибшей.

Что известно о кровавом убийстве в Соломенском районе Киева

В квартире женщины произошел конфликт, злоумышленник схватил нож и начал бить им 61-летнего мужчину. Когда тот выбежал, агрессивно настроенный уроженец Сумской области напал на 67-летнюю киевлянку.

Злоумышленник 17 раз ударил женщину ножом, от чего она скончалась на месте происшествия.

Предполагаемого убийцу задержали на месте инцидента. Его уже привлекали к уголовной ответственности за совершение кражи и преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

За совершение этого преступления, если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Ему уже сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство и умышленного убийства.

Служители Фемиды отправили его в следственный изолятор.

Смотрите видео с места задержания убийцы 67-летней киевлянки: