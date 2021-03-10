Киевские патрульные задержали мужчину, который отбирал телефоны у школьников: фото
Злоумышленник ограбил девочку непосредственно на территории одной из школ Киева днем 10 марта. Его задержали через час после совершения преступления.
Источник:Патрульная полиция Киева
Вполне вероятно, что задержанный причастен к аналогичным ограблениям, произошедшим несколько дней подряд в Соломенском и Голосеевском районах Киева.
Смотрите также В центре Киева водитель на Lexus выехал с дороги и врезался в дом: фото
Грабил ли он детей до сегодняшнего дня, выясняют следователи.
Продавал мобильные в ломбарды
- После получения сообщения об ограблении школьницы на проспекте Лобановского правоохранители сразу же поехали на место и начали искать подозреваемого возле места преступления.
- Поскольку недавно в Киеве произошел ряд аналогичных преступлений, инспекторы имели ориентировки с фото предполагаемого преступника.
- Подозреваемого удалось задержать. Его увидели на остановке общественного транспорта. При этом нашли телефон, который описывала потерпевшая.
У патрульных была фотография злоумышленника, который "работал" во время других ограблений / Фото патрульной полиции Киева
По неподтвержденным данным, правоохранители подозревают мужчину в по меньшей мере 3 ограблениях детей. Он якобы продавал смартфоны, которые забирал у школьников, в ближайшие ломбарды.
На месте происшествия работали следователи. По факту совершения преступления возбудили уголовное дело.
Вероятного грабителя передали следователям / Фото патрульной полиции Киева
Поделиться новостью