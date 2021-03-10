Злоумышленник ограбил девочку непосредственно на территории одной из школ Киева днем 10 марта. Его задержали через час после совершения преступления.

Вполне вероятно, что задержанный причастен к аналогичным ограблениям, произошедшим несколько дней подряд в Соломенском и Голосеевском районах Киева.

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Грабил ли он детей до сегодняшнего дня, выясняют следователи.

Продавал мобильные в ломбарды

После получения сообщения об ограблении школьницы на проспекте Лобановского правоохранители сразу же поехали на место и начали искать подозреваемого возле места преступления.

Поскольку недавно в Киеве произошел ряд аналогичных преступлений, инспекторы имели ориентировки с фото предполагаемого преступника.

Подозреваемого удалось задержать. Его увидели на остановке общественного транспорта. При этом нашли телефон, который описывала потерпевшая.



У патрульных была фотография злоумышленника, который "работал" во время других ограблений / Фото патрульной полиции Киева

По неподтвержденным данным, правоохранители подозревают мужчину в по меньшей мере 3 ограблениях детей. Он якобы продавал смартфоны, которые забирал у школьников, в ближайшие ломбарды.

На месте происшествия работали следователи. По факту совершения преступления возбудили уголовное дело.



Вероятного грабителя передали следователям / Фото патрульной полиции Киева