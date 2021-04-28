Через несколько часов после того, как в Голосеевском районе Киева нашли сумку с телом убитого мужчины, правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Мужчина во всем признался.

Подозреваемым по делу о жестоком убийстве мужчины оказался 30-летний уроженец одного из сел Караглицкого района Киевской области. Мужчине грозит до 15 лет заключения. Если суд признает его виновным в совершении преступления.

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Злоумышленник будет находиться под стражей, пока суд не изберет ему меру пресечения. Прокуроры уже готовят соответствующее ходатайство, а также оформляют документы для уведомления мужчине о подозрении.

Убил дома

После того, как прохожий нашел сумку с изуродованным телом убитого, следователи установили личность умершего. Им оказался 34-летний ранее судимый киевлянин.

Правоохранители также выяснили, что убить пострадавшего мог его знакомый, 30-летний житель столицы. Вскоре предполагаемого убийцу задержали.

Как рассказал следователям сам мужчина, умерший неоднократно воровал у него вещи. Во время конфликта, который привел к трагедии, злоумышленник схватился за нож и нанес несколько ударов. Произошло это в квартире в Голосеевском районе Киева.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что оборонялся от нападения оппонента.

Также мужчина отметил, что после убийства думал, что ему делать. Он решил отрезать голову убитого ножом, а его тело упаковал в сумку. После этого спрятал останки в разных местах.

Злоумышленник указал полицейским, где находилась голова потерпевшего. Его слова подтвердились.

Следственные действия по ужасному убийству киевлянина продолжаются.

Смотрите видео признания киевлянина в убийстве знакомого:

Утром 28 апреля в Голосеевском районе Киева прохожий во время выгула собаки случайно нашел сумку с телом мужчины без головы. Киевлянин обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.