В Киеве задержали наркодилера, который продавал кокаин за биткоины: фото
В Киеве полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который продавал кокаин за криптовалюту. Правоохранители изъяли у него наркотиков на 400 тысяч гривен.
Источник:Пресс-служба МВД
Кокаин злоумышленник хранил в арендованном гараже. Уже установлено, что работал парень в интернет-магазине, через который сбывали наркотики.
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Продавал кокаин за биткоины
Правоохранители выяснили, что киевлянин работает "курьером" в интернет-магазине по продаже наркотических средств и занимается их отправкой через почтовые отделения.
Дилер арендовал в столице гараж, который использовал как склад. "Заработную плату" он получал криптовалютой Bitcoin, которую затем инкассировал в пунктах обмена валют.
Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 400 тысяч гривен.
В Киеве задержали наркодилера / Фото пресс-службы МВД Украины
Полицейские открыли уголовное производство
Правоохранители задержали злоумышленника и уже открыли уголовное производство. По результатам экспертизы будут решать вопрос о переквалификации преступления по статье о хранении и сбыте наркотических веществ.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к наркобизнесу.
Правоохранители задержали наркодилера в Киеве / Фото пресс-службы МВД Украины
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