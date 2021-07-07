Сейчас злоумышленник снова находится под стражей. Если суд признает вину мужчины в побеге из-под стражи, ему могут добавить к сроку заключения от 3 до 5 лет.
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Задержали преступника благодаря бдительным гражданам, которые услышали грохот на крыше своего дома.
Прятался в трубе почти сутки
Беглец прятался на крыше дома почти сутки / Фото "Киева оперативного"
- Патрульные полицейские, прибывшие на вызов, увидели преступника, находящегося в розыске.
- Замятина задержали и спустили с крыши дома. Его сразу же передали следователям.
- Правоохранители утверждают, что беглец сутки прятался в трубе на крыше жилого дома. Ночью он собирался сменить место пребывания.
Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства побега злоумышленника из-под стражи. При каких обстоятельствах ему удалось оказаться на свободе, пока неизвестно.
Официально в полиции Киева о задержании Замятина пока не сообщали.