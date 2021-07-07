Прятался в трубе на крыше дома: в Киеве задержали насильника, сбежавшего из-под стражи

Полицейские Киева нашли Евгения Замятина, который изнасиловал ребенка и скрылся из Лукьяновского следственного изолятора. Задержали злоумышленника ночью 7 июля на одном из жилых домов столицы.

Сейчас злоумышленник снова находится под стражей. Если суд признает вину мужчины в побеге из-под стражи, ему могут добавить к сроку заключения от 3 до 5 лет.

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Задержали преступника благодаря бдительным гражданам, которые услышали грохот на крыше своего дома.

Прятался в трубе почти сутки



Беглец прятался на крыше дома почти сутки / Фото "Киева оперативного"

Патрульные полицейские, прибывшие на вызов, увидели преступника, находящегося в розыске.

Замятина задержали и спустили с крыши дома. Его сразу же передали следователям.

Правоохранители утверждают, что беглец сутки прятался в трубе на крыше жилого дома. Ночью он собирался сменить место пребывания.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства побега злоумышленника из-под стражи. При каких обстоятельствах ему удалось оказаться на свободе, пока неизвестно.

Официально в полиции Киева о задержании Замятина пока не сообщали.