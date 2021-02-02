В Киеве задержали местного жителя, который минимум 6 раз сообщал о минировании метро и ТРЦ. Каждый раз это были фейковые минирования – полиция ничего не находила.

Источник: Нацполиция в Киеве

Парень сообщал в полицию о якобы заложенной взрывчатке. Однако после тщательных проверок объектов правоохранители не обнаруживали никаких подозрительных предметов. Теперь шутнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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"Минером" оказался 25-летний киевлянин, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Задержан "минер" / Фото Нацполиции

После обыска по месту жительства мужчины, мы обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он делал сообщение на спецлинию. Мы доказали причастность его к 6 эпизодам,

– сообщают в пресс-службе полиции.

Фейковые минирования в Киеве

Последнее сообщение о минировании в столице было вчера – 1 февраля. Неизвестный сказал, что заминировал Южный вокзал. Полиция искала взрывчатку 2 часа, а на двор вывели более 1 тысячи человек. Но ничего подозрительного не нашли. Впрочем, самого минера поймали. Им оказался 32-летний уроженец Львовской области.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что полиция задержала еще одного уроженца Львовской области, который имел паспорт гражданина США – он также терроризировал людей лживыми сообщениями об угрозе.