В Киеве полиция задержала заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из столичных больниц. Они требовали деньги у родственников умерших от коронавируса за ускорение вскрытия, сохранения тел и подготовку к похоронам.

Мошенники требовали средства за то, что должны делать бесплатно. Полиция поймала злоумышленников во время получения очередной взятки.

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Сколько требовали

У родственников умерших от коронавируса они требовали от 6 до 20 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, возможно причастных к организации коррупционной схемы, а также устанавливает все эпизоды их противоправной деятельности.

В Киеве задержали патологоанатома и врача: смотрите видео

Как хоронят умерших от коронавируса

По распоряжению Министерства здравоохранения, людей умерших от коронавируса, перед выдачей должны обрабатывать дезинфицирующим раствором и упаковывать в герметичные пакеты.

Хоронить их разрешается только в закрытых гробах, обнимать и целовать во время похорон запрещено.