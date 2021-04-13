Зарабатывали деньги на умерших от COVID-19: в Киеве задержали патологоанатомов
В Киеве полиция задержала заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из столичных больниц. Они требовали деньги у родственников умерших от коронавируса за ускорение вскрытия, сохранения тел и подготовку к похоронам.
Источник:24 канал
Мошенники требовали средства за то, что должны делать бесплатно. Полиция поймала злоумышленников во время получения очередной взятки.
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Сколько требовали
У родственников умерших от коронавируса они требовали от 6 до 20 тысяч гривен.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, возможно причастных к организации коррупционной схемы, а также устанавливает все эпизоды их противоправной деятельности.
В Киеве задержали патологоанатома и врача: смотрите видео
Как хоронят умерших от коронавируса
По распоряжению Министерства здравоохранения, людей умерших от коронавируса, перед выдачей должны обрабатывать дезинфицирующим раствором и упаковывать в герметичные пакеты.
Хоронить их разрешается только в закрытых гробах, обнимать и целовать во время похорон запрещено.
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