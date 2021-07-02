Как отметили в полиции Киева, мужчину задержали на остановке общественного транспорта, откуда он и наблюдал за работой правоохранителей. Если суд признает его виновным в совершении преступления, жителю столицы грозит до 6 лет тюрьмы.
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По данным следователей, фигурантом преступления является 47-летний киевлянин, который раньше не имел проблем с законом.
Находился в состоянии сильного опьянения
- Правоохранители утверждают, что мужчина сообщил работникам Деснянского управления полиции о заминировании общежития на Лесном проспекте.
- На место инцидента сразу же выехали патрульные, взрывотехники, следователи и кинологи.
- Никаких опасных веществ в здании эксперты не нашли.
- Пока специалисты обследовали помещение, следователи уже установили личность злоумышленника.
Найти подозреваемого было крайне легко, поскольку он находился через дорогу от места "заминирования". Проверка мужчины на драгера показала 2,68 промилле алкоголя в его крови. У злоумышленника изъяли телефон, чтобы убедиться, что именно он причастен к преступлению.
Инцидент квалифицировали как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Вскоре служители Фемиды будут выбирать злоумышленнику меру пресечения.