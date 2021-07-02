В Киеве задержали крайне пьяного мужчину, который "заминировал" общежитие

2 июля 2021 , 13:30
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Источник:

Полиция Киева

Правоохранители столицы разоблачили злоумышленника, который под хмельком сообщил о наличии взрывчатки в одной из киевских многоэтажек. Когда специалисты проводили обследование помещения, заявитель спокойно наблюдал за ними.

Как отметили в полиции Киева, мужчину задержали на остановке общественного транспорта, откуда он и наблюдал за работой правоохранителей. Если суд признает его виновным в совершении преступления, жителю столицы грозит до 6 лет тюрьмы.

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По данным следователей, фигурантом преступления является 47-летний киевлянин, который раньше не имел проблем с законом.

Находился в состоянии сильного опьянения

  • Правоохранители утверждают, что мужчина сообщил работникам Деснянского управления полиции о заминировании общежития на Лесном проспекте.
  • На место инцидента сразу же выехали патрульные, взрывотехники, следователи и кинологи.
  • Никаких опасных веществ в здании эксперты не нашли.
  • Пока специалисты обследовали помещение, следователи уже установили личность злоумышленника.

Найти подозреваемого было крайне легко, поскольку он находился через дорогу от места "заминирования". Проверка мужчины на драгера показала 2,68 промилле алкоголя в его крови. У злоумышленника изъяли телефон, чтобы убедиться, что именно он причастен к преступлению.

Инцидент квалифицировали как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Вскоре служители Фемиды будут выбирать злоумышленнику меру пресечения.

Автор: Олексій Чибісов