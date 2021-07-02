В Киеве задержали крайне пьяного мужчину, который "заминировал" общежитие

Правоохранители столицы разоблачили злоумышленника, который под хмельком сообщил о наличии взрывчатки в одной из киевских многоэтажек. Когда специалисты проводили обследование помещения, заявитель спокойно наблюдал за ними.

Как отметили в полиции Киева, мужчину задержали на остановке общественного транспорта, откуда он и наблюдал за работой правоохранителей. Если суд признает его виновным в совершении преступления, жителю столицы грозит до 6 лет тюрьмы.

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По данным следователей, фигурантом преступления является 47-летний киевлянин, который раньше не имел проблем с законом.

Находился в состоянии сильного опьянения

Правоохранители утверждают, что мужчина сообщил работникам Деснянского управления полиции о заминировании общежития на Лесном проспекте.

На место инцидента сразу же выехали патрульные, взрывотехники, следователи и кинологи.

Никаких опасных веществ в здании эксперты не нашли.

Пока специалисты обследовали помещение, следователи уже установили личность злоумышленника.

Найти подозреваемого было крайне легко, поскольку он находился через дорогу от места "заминирования". Проверка мужчины на драгера показала 2,68 промилле алкоголя в его крови. У злоумышленника изъяли телефон, чтобы убедиться, что именно он причастен к преступлению.

Инцидент квалифицировали как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Вскоре служители Фемиды будут выбирать злоумышленнику меру пресечения.