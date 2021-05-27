В Киеве полиция задержала якобы члена партии "Европейская солидарность": был пьяным за рулем

В Киеве 27 мая патрульная полиция задержала пьяного водителя Volkswagen Tiguan. Мужчина сопротивлялся полиции и всем показывал удостоверение члена партии "Европейская солидарность".

Пока неизвестно о ком идет речь. В сообществе dtp.kiev.ua сообщили, что нарушителя остановили по наводке читателя этой страницы.

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Сопротивлялся и катался на спущенных колесах

По информации, которую предоставляют в dtp.kiev.ua, машина была на спущенных колесах и двигалась с нарушениями правил, создавая аварийные ситуации.

При задержании водитель оказал сопротивление и всем тыкал партийное удостоверение,

– говорится в сообщении.

Реакция партии

В "ЕС" пока не прокомментировали эту информацию. Пока неизвестно действительно ли это член этой партии. Журналисты сайта 24 канала ждут ответ от пресс-службы организации.