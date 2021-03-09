32-летний мужчина, у которого ранее были проблемы с законом, может получить от 7 до 12 лет заключения за нападение на пенсионерку. Преступление, которое ему инкриминируют, произошло 5 марта.

Как отмечают правоохранители, мужчину задержали вскоре после совершения нападения на киевлянку. Сейчас он уже находится под арестом.

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Именно меру пресечения в виде пребывания под стражей избрал подозреваемому Оболонский районный суд Киева.

Душил деревянным бруском

По данным следствия, злоумышленник увидел пожилую женщину, которая заходила в подъезд, и вошел за ней.

Внутри помещения мужчина напал на нее сзади, начал душить деревянным бруском.

Когда женщина прекратила сопротивляться, он забрал у нее сумки и скрылся.

Момент нападения сняли камеры видеонаблюдения, благодаря которым подозреваемого и задержали.

Подозреваемым оказался 32-летний уроженец Кировоградской области, который уже ранее имел судимость. Теперь его подозревают в совершении разбойного нападения.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Смотрите видео нападения мужчины на пожилую женщину в Киеве (18+):