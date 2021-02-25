В Киеве 25 февраля полиция в ходе спецоперации задержала 9 человек, которые связаны с партией ОПЗЖ и одиозным Ильей Кивой. Якобы они устроили стрельбу на улице Ямской, чтобы напугать людей, которые вышли митинговать против застройки.

О задержании "титушок" Кива сообщил сам на своей странице в фейсбук, а вот полиция уже разъясняет, что задержали 2 автомобиля, на которых злоумышленники скрылись с места преступления.

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Кива заявил о политическом давлении

Кива конечно заявил о политическом давлении, якобы эти люди не причастны к правонарушениям. Он объясняет, что правоохранители что то перепутали, мол, была ориентировка на автобус, который арендует охранная фирма "Штром", а именно эта фирма и охраняет офис ОПЗЖ по договору. Впрочем, полиция задержала в офисе партии 9 человек, их подозревают в преступлении.

У офиса ОПЗЖ задержали "титушок" / Фото телеграмм-канала PavlovskyNews

В Киеве задержали 9 "титушок" ОПЗЖ: смотрите видео

Стрельба на стройке

Ранее сайт 24 канала сообщал, что 25 февраля на улице Ямской, что в Голосеевском районе столицы, произошла стрельба. Люди вышли с митингом – выступают против застройки в этом районе.

Во время акции приехал микроавтобус Mercedes-sprinter, из которого выскочили неизвестные и начали стрелять в воздух, вероятно чтобы запугать протестующих.

СБУ в комментарии для сайта 24 канала сообщила, что во время стрельбы нескольким участникам акции были нанесены повреждения. Также в Службе подчеркнули, что факт правонарушения не связывают с деятельностью партии ОПЗЖ.