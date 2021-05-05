Инцидент произошел 6 мая примерно 23:00 на дороге. Патрульная полиция остановила машину Маймана, поскольку он якобы нарушил правила – включил сигнал поворота.

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Задержание Маймана

Подробности инцидента пока неизвестны. Судя по видео, полиция задержала Маймана, но поскольку он сопротивлялся, то правоохранители решили действовать радикально и пытались его заломать и положить на землю.

Впрочем, мужчина начал драться с полицейскими, но потом успокоился – один правоохранитель держал его ногой, а другой заломал руку.

Майман вроде был трезвым. Он согласился пройти тест на опьянение.

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Что известно о Михаиле Маймане

В 2020 году он подрался с одиозным депутатом Ильей Кивой в ресторане.

В 2019 году баллотировался самовыдвиженцем в народные депутаты Украины от округа в Шевченковском районе Киева.

На момент регистрации был безработным.

На своей странице в фейсбуке называет себя ветераном войны.

Майман утверждает, что служил в батальоне "Святая Мария". Это подразделение в основном состоит из добровольцев политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского.

По словам Маймана, он находился в зоне АТО в 2014 – 2016 годах. А после якобы стал "объектом преследования украинских спецслужб".