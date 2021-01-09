На Голосеевской площади в Киеве 8 января 2021 года правоохранители задержали пьяного водителя. Оказалось, что ранее мужчина повредил другой автомобиль и скрылся с места.

Детали истории

Киевляне увидели поврежденный автомобиль Hyundai, который не мог тронуться с места. Они пообщались с водителем, а после того позвонили в полицию, чтобы рассказать, что мужчина пьян. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Когда патрульные прибыли на место, то предложили водителю пройти тест на содержание алкоголя в крови. Впрочем, тот отказался.

Инспекторы выяснили, что поврежденный автомобиль ранее устроил ДТП на проспекте Академика Глушкова.

По словам очевидцев происшествия, Hyundai выехал на встречную полосу где существенно повредил Volkswagen, который стоял на стоп-линии. После ДТП водитель беззаботно сдал назад и уехал с места,

– рассказали патрульные.

На 48-летнего мужчину патрульные составили протоколы по трем статьям:

управление транспортным средством в состоянии опьянения;

нарушение ПДД, повлекшее ДТП

побег с места ДТП.



В Киеве патрульные задержали пьяного водителя, который совершил ДТП



Пьяный водитель скрылся с места ДТП в Киеве