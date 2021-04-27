В Киеве задержали водителя, который совершил смертельное ДТП и скрылся: видео
Правоохранители установили личность и задержали водителя Nissan Teana, который совершил ужасное ДТП на проспекте Гагарина вечером 25 апреля. Мужчина, по данным следствия, не справился с управлением на высокой скорости, из-за чего и произошла авария.
Источник:Прокуратура Киева
Водителя дорогой машины, в которой погибла женщина, задержали меньше чем через сутки после ДТП. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.
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Если мужчину суд признает виновным, ему грозит от 3 до 8 лет заключения, а также лишение права управлять транспортом на 3 года после освобождения.
Что известно о ДТП с опрокидыванием в Киеве
- Авария произошла вблизи от станции метро "Черниговская" около 21:50 25 апреля.
- Водитель Nissan, по предварительным данным, ехал на большой скорости и вылетел за пределы дороги. В результате аварии машина снесла дорожные знаки и перевернулась.
- Сразу после ДТП водитель вылез из машины и скрылся в неизвестном направлении.
- Женщина, которая не была пристегнута ремнем безопасности, получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой. Другую пассажирку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Сейчас злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре задержанному будут избирать меру пресечения. Прокуроры будут просить служителей Фемиды посадить злоумышленника под стражу.
Досудебное расследование уголовного дела продолжается.
Смотрите видео с места смертельного ДТП с опрокидыванием в Киеве:
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