Правоохранители установили личность и задержали водителя Nissan Teana, который совершил ужасное ДТП на проспекте Гагарина вечером 25 апреля. Мужчина, по данным следствия, не справился с управлением на высокой скорости, из-за чего и произошла авария.

Водителя дорогой машины, в которой погибла женщина, задержали меньше чем через сутки после ДТП. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.

Смотрите также Смертельная авария на Закарпатье: трое человек погибли, еще один в реанимации

Если мужчину суд признает виновным, ему грозит от 3 до 8 лет заключения, а также лишение права управлять транспортом на 3 года после освобождения.

Что известно о ДТП с опрокидыванием в Киеве​​

Авария произошла вблизи от станции метро "Черниговская" около 21:50 25 апреля.

Водитель Nissan, по предварительным данным, ехал на большой скорости и вылетел за пределы дороги. В результате аварии машина снесла дорожные знаки и перевернулась.

Сразу после ДТП водитель вылез из машины и скрылся в неизвестном направлении.

Женщина, которая не была пристегнута ремнем безопасности, получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой. Другую пассажирку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Вскоре задержанному будут избирать меру пресечения. Прокуроры будут просить служителей Фемиды посадить злоумышленника под стражу.

Досудебное расследование уголовного дела продолжается.

Смотрите видео с места смертельного ДТП с опрокидыванием в Киеве: