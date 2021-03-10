Очередной дорожный конфликт, который произошел в Киеве, чуть не закончился убийством. Водитель одной из машин сначала сильно избил оппонента, а затем ударил его ножом в живот.

Полицейские, как только узнали о кровавой драке, объявили в городе специальную операцию, во время которой задержали подозреваемого.

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Теперь 46-летний житель Киева может оказаться за решеткой и пробыть там ближайшие 8 лет.

Что известно о драке с резней в центре Киева

Инцидент произошел 10 марта на перекрестке Владимирского проезда и улицы Малая Житомирская.

Из-за конфликта на дороге водитель Volkswagen Getta и другой машины вышли из машин. Между ними началась драка.

Во время схватки владелец "немца" сильно избил оппонента, а затем достал нож и воткнул его мужчине в живот. После этого злоумышленник уехал.

Пострадавшего с проникающим ранением отвезли в больницу медики скорой.



Водителя, который ножом порезал мужчину, задержали / Фото полиции Киева

Фигуранту открытого по поводу резни производства инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Раньше он к уголовной ответственности не привлекался.

Задержанному уже сообщили о подозрении работники местной прокуратуры №10. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.