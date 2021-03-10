Из-за конфликта на дороге: в Киеве задержали водителя, который ударил мужчину ножом – фото
Очередной дорожный конфликт, который произошел в Киеве, чуть не закончился убийством. Водитель одной из машин сначала сильно избил оппонента, а затем ударил его ножом в живот.
Источник:Полиция Киева
Полицейские, как только узнали о кровавой драке, объявили в городе специальную операцию, во время которой задержали подозреваемого.
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Теперь 46-летний житель Киева может оказаться за решеткой и пробыть там ближайшие 8 лет.
Что известно о драке с резней в центре Киева
- Инцидент произошел 10 марта на перекрестке Владимирского проезда и улицы Малая Житомирская.
- Из-за конфликта на дороге водитель Volkswagen Getta и другой машины вышли из машин. Между ними началась драка.
- Во время схватки владелец "немца" сильно избил оппонента, а затем достал нож и воткнул его мужчине в живот. После этого злоумышленник уехал.
- Пострадавшего с проникающим ранением отвезли в больницу медики скорой.
Водителя, который ножом порезал мужчину, задержали / Фото полиции Киева
Фигуранту открытого по поводу резни производства инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Раньше он к уголовной ответственности не привлекался.
Задержанному уже сообщили о подозрении работники местной прокуратуры №10. Вскоре ему будут избирать меру пресечения.
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