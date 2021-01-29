В Киеве патрульная полиция за 28 января зафиксировала большую цифру ДТП за сутки – только по состоянию на 12:00 было почти 70 аварий.

Источник: патрульная полиция Киева

Безусловно такое количество ДТП обусловлено погодой – в столице выпало много снега. На дорогах появился гололед. Скользкая дорога всегда приводит к увеличению количества аварий.

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Правоохранители отмечают, что по состоянию на 12:00 28 января в столице произошло 67 ДТП – и это является рекордом для такого промежутка времени.

Полицейские сообщают, что лишь один человек получил травмы в результате аварии на дороге.

Коммунальщики работают

На улицах Киева работает около 500 единиц спецтехники, чтобы не допустить транспортного коллапса.

Несмотря на все усилия коммунальщиков, водители сообщают, что на выездах с площадок парковок и дворов наблюдается серьезная гололедица. Патрульные обратились к водителям и призвали их быть максимально осторожными и внимательными.

Также в полиции попросили, чтобы люди не выезжали на дороги на личном транспорте без крайней необходимости.

По прогнозам синоптиков, в Киеве будет снежить почти всю следующую неделю.