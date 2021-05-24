Сотрудники Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили, что их наблюдения свидетельствуют об устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха через отметку +15 градусов. Впервые этот показатель пересек температурную отметку лета 14 мая.

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С тех пор воздух прогревался все больше.

Весна длилась 62 дня

Как утверждают эксперты, именно переход среднесуточной температуры от отметки + 15 градусов свидетельствует о конце метеорологической весны.

Началась весна 13 марта и продолжалась 62 дня. Она оказалась короче нормы почти на целую неделю.

Результаты наблюдений в Киеве свидетельствуют, что ранее за все время записей информации о погоде лето началось в 1996 году – 22 апреля. Самое позднее начало метеорологического лета фиксировали 7 июня – в 1990 и 2001 годах.

В этом году лето пришло в столицу позже среднемноголетних показателей на 3 дня.

Неделя будет теплой, но дождливой

Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе погода в Киеве будет достаточно некомфортной. Начиная с 26 мая будут идти дожди. Однако столбики термометров будут показывать +16...+21 градусов днем. Ночами температура воздуха будет прогреваться до +11...+13 градусов.