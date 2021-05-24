В Киеве зафиксировали начало метеорологического лета

Метеорологи объявили об окончании весны и приходе погоды, присущей лету. По словам специалистов, начало метеорологического лета зафиксировали на неделю раньше климатической нормы.

По данным наблюдений, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15 в сторону ее повышения состоялся 14 мая. Такой показатель собственно и свидетельствует о начале метеорологического лета.

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Метеорологическая весна длилась 62 дня

Как утверждают эксперты, после того, как температура начала превышать +15 градусов, метеорологическая весна закончилась.

Началась она 13 марта и продолжалась 62 дня. В итоге оказалась короче нормы почти на целую неделю.

Приход метеорологического лета в Киев: как было раньше

В 2021 году метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетнего показателя. Раньше всего оно началось в 1996 году – 22 апреля.

Позже всего, в 1990 и 2001 годах – 7 июня.

Метеорологи проводят свои наблюдения в течение 141 года.

Неделя будет теплой, но дождливой

Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе погода в Киеве будет достаточно некомфортной. Начиная с 26 мая будут идти дожди. Однако столбики термометров будут показывать +16...+21 градус днем. Ночью температура воздуха будет прогреваться до +11 ... +13 градусов.