Стремительный рост количества умерших в сутки среди больных коронавирусом зафиксировали не только по всей Украине, но и в столице. В больницах Киева 22 марта умерли 32 пациента.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте аппарата СНБО, в Киеве за сутки зафиксировали 1 050 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в столице обнаружили 154 036 инфицированных.

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Коронавирусная болезнь унесла жизни 3 114 жителей столицы. Но эта цифра может очень существенно увеличиваться, поскольку количество больных увеличивается в геометрической прогрессии, а больницы вскоре могут быть полностью перегруженными.

Количество тестов неизвестно

В официальную статистику также внесли выздоровление 231 человека в сутки. В общем болезнь преодолели 74 953 жителя столицы. А вот госпитализировали в больницы с коронавирусом также рекордное количество людей. 104 пациента привезли врачи скорой как официально заболевших COVID-19, а еще 528 человек госпитализировали с подозрением.

В Центре общественного здоровья при этом не выложили в открытый доступ данные об общем количестве сделанных в сутки тестов. Также неизвестным остается и количество положительных результатов, которые получили в лабораториях столицы.

Обычно разница между официально внесенными случаями новых заболеваний и реально выявленными с помощью тестов инфицированных отличается очень существенно.

В Киевской области заражение коронавирусом обнаружили у 727 человек. Среди новых заболевших - 686 взрослых и 41 ребенок.